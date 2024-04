OM : «On s'est fait voler», Papin crie au scandale

Thibault Morlain

Qualifié pour les quarts de finale de l'Europa League, l'OM affronte ce jeudi Benfica au Portugal. Une affiche qui ne rappelle pas de très bons souvenirs aux plus anciens fans du club phocéen. En effet, en 1990, un but litigieux de Vata, qui s'était aidé de la main, avait fait polémique. Et aujourd'hui encore, Jean-Pierre Papin l'a en travers de la gorge...

En 1990, le Benfica avait privé l'OM d'une finale de Ligue des Champions. Mais ça avait de quoi faire polémique. En effet, le club lisboète avait réussi à éliminer le club phocéen sur une action litigieuse. Buteur et bourreau de l'OM, Vata s'était aidé de la main pour trouver le chemin des filets. Une faute que réfute aujourd'hui encore le principal intéressé. De quoi faire bouillir Jean-Pierre Papin, joueur de l'OM à l'époque.

« Je n'ai aucune rancoeur contre lui, mais... »

Avant la rencontre d'Europa League entre l'OM et Benfica, Jean-Pierre Papin est donc revenu sur ce match de 1990 et cette main de Vata. Un scandale qu'il n'a pas oublié comme il l'a fait savoir dans des propos accordés à La Marseillaise : « J'ai toujours cette même impression qu'on s'est fait voler. Je n'ai aucune rancoeur contre lui, mais le fait qu'il n'assume pas son geste est la seule chose qui me dérange toujours aujourd'hui. Même à la télévision, on voit clairement qu'il a mis la main ».

« On était très frustré »