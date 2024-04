L'OM reçoit un avertissement pour cette ancienne star du PSG

Hugo Chirossel

Un an après son départ son PSG et son passage à la Juventus, Ángel Di María a fait son retour au Benfica Lisbonne l’été dernier, futur adversaire de l’OM en quarts de finale de la Ligue Europa. Les Olympiens devront particulièrement se méfier de l’international argentin, comme l’a confié le journaliste de Record Nuno Martins.

Star du PSG pendant sept ans, de 2015 à 2022, Ángel Di María a bien connu les Classiques face à l’OM. Un club que l’international argentin (138 sélections) va bientôt retrouver, puisque ce sera le prochain adversaire du Benfica Lisbonne en quarts de finale de la Ligue Europa, où il a fait son retour l’été dernier. Bien qu’il soit désormais âgé de 36 ans, Marseille devra malgré tout se méfier d’Ángel Di María.

Gasset : L’OM va droit dans le mur ? https://t.co/RIUrNK8SHI pic.twitter.com/PlbFouFX5Q — le10sport (@le10sport) April 8, 2024

« C’est un joueur qui peut décider du sort d’un match »

« La magie de Di Maria, la vitesse de Rafa, la course de João Neves et la force de Florentino, qui récupère beaucoup de ballons au milieu de terrain, sont les véritables forces du Benfica. Di Maria est un leader pour ce qu’il représente, parce qu’il a gagné la coupe du monde, mais aussi pour ses buts, ses passes décisives et ses occasions. C’est un joueur qui peut décider du sort d’un match. Il peut passer une grande partie du match à ne rien faire, puis résoudre les problèmes en 10-15 minutes », a expliqué le journaliste de Record Nuno Martins auprès de La Provence .

« Il y a d’autres joueurs importants »