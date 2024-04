«Urgent et grave», il tire la sonnette d’alarme à l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La situation devient inquiétante pour l'OM. Battu par le LOSC vendredi soir (3-1), le club phocéen a certainement dit adieu à la Ligue des champions. La formation de Jean-Louis Gasset va tenter de sauver sa saison en terminant dans le top 10, mais une qualification en Ligue Europa serait l'arbre qui cache la forêt.

« Quand on rend cette copie ce soir, qu’il y a mille spectateurs qui se sont déplacés, il y a un sentiment de honte parce qu’on a manqué de respect au football et à beaucoup de gens ». Battu par le LOSC vendredi soir, Jean-Louis Gasset n'a pas mâché ses mots. Visiblement en colère, le coach marseillais est vite descendu de son petit nuage après des débuts prometteurs. Sauf miracle, son équipe ne se qualifiera pas pour la prochaine Ligue des champions, ce qui est un désastre sur le plan sportif, mais aussi financier.

Un ancien joueur de l’OM voulait imiter Cristiano Ronaldo https://t.co/JxyMsiuPFL pic.twitter.com/Wx4vbaobCr — le10sport (@le10sport) April 5, 2024

L'OM à la dérive

Car comme l'a confié Thomas Bonnavent, la situation économique du club n'est pas réjouissante. L'OM présente une masse salariale importante alors que, paradoxalement, le groupe n'a jamais été aussi faible. Pour le journaliste de Winamax, il est urgent de réagir afin d'éviter une véritable catastrophe.

« Ça devient urgent et grave »