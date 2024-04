Gasset - OM : C’est une première pour McCourt !

Thomas Bourseau

Tout avait pourtant démarré de façon idyllique pour Jean-Louis Gasset et sa mission d’intérimaire à l’Olympique de Marseille. Mais finalement, le club phocéen est retombé dans ses travers et reste sur une série de quatre défaites de suite. Une triste première pour l’OM version Frank McCourt. Explications.

Jean-Louis Gasset a été le coach de l’espoir à sa nomination en tant qu’entraîneur intérimaire le 20 février en lieu et place de Gennaro Gattuso remercié quelques heures plus tôt. Pour cette « mission commando » comme il l’appellerait devant ses joueurs d’après L’Équipe pour une place en Ligue des champions, le plan est en train d’échouer à l’Olympique de Marseille. Et ce, malgré un départ canon et historique de Gasset.

Gasset avait écrit l’histoire à l’OM…

En effet, à ses débuts, Jean-Louis Gasset semblait être le magicien de l’OM et avait même signé un record de par ses performances. Lors de ses cinq premières sorties en tant qu’entraîneur de l’Olympique de Marseille, Gasset avait aligné autant de victoires grâce à deux succès en Ligue Europa face au Shakhtar Donestk (3-1) et à Villarreal (4-0) ainsi que 3 matchs de Ligue 1 remportés contre Montpellier (4-1), Clermont (5-1), et le FC Nantes (2-0). Une première dans l’histoire du club comme le souligne Stats de foot sur son compte X .

…série noire à l’OM, du jamais vu depuis Michel