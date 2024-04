«Catastrophique», un joueur de l’OM prend très cher !

Hugo Chirossel

Alors que l’OM s’est incliné sur la pelouse du LOSC vendredi soir (3-1), Daniel Riolo a pointé du doigt la prestation d’Amine Harit. L’éditorialiste de RMC estime que l’international marocain échappe aux critiques. Le milieu de terrain marseillais est coupable de la perte de balle qui a amené le second but de Lille, un fait de jeu inadmissible pour Daniel Riolo.

Vendredi soir, l’OM a concédé sa troisième défaite consécutive en championnat sur la pelouse du LOSC (3-1). Une défaite qui écarte définitivement les hommes de Jean-Louis Gasset de la course à la Ligue des champions. L’un d’eux a d’ailleurs été pointé du doigt par Daniel Riolo dans l’ After Foot sur RMC , Amine Harit, coupable de la perte de balle qui a amené le but de Rémy Cabella.

«C'est Harit, qui est catastrophique»

« Les faiblesses de l’OM se voient de plus en plus avec des joueurs qui ne cessent de baisser de niveau individuellement alors que tu en avais certains qui pouvaient un petit peu relever l’ensemble. Il y a un joueur qui passe au travers des critiques un peu régulièrement c'est Harit, qui est catastrophique. Le but de Cabella est pour sa tronche parce que ce qu'il veut faire dans cette espèce de talonnade ratée... C'est inadmissible à ce niveau-là et à cet endroit-là du terrain. Tu te raccroches un peu à lui toujours parce que c'est le gars qui est un peu plus technique que les autres mais il fait des choses... », a déclaré Daniel Riolo.

«Ce qu’il fait c'est inadmissible»