Il punit l’OM et pense... à Kylian Mbappé !

Axel Cornic

La 28e journée nous a livré une superbe affiche en ouverture avec l’Olympique de Marseille qui se déplaçait sur la pelouse du LOSC (3-1), ce vendredi. Mais le match a été à sens unique, puisque les Lillois ont totalement dominé les Marseillais, grâce notamment à leur meneur de jeu Rémy Cabella.

L’effet Jean-Louis Gasset s’est bien estompé. Après avoir enchainé plusieurs prestations de haut niveau avec le changement d’entraineurs, les joueurs de l’OM ont clairement baissé de rythme, avec une quatrième défaite de rang toutes compétitions confondues. Et la dernière fait très mal...

Le désastre marseillais

Car face au LOSC, les Marseillais n’ont jamais semblé pouvoir prendre le contrôle de la rencontre et ont sombré sous les buts de Jonathan David, Rémy Cabella et de Gabriel Gudmundsson. Mais cette défaite est notamment synonyme de la fin des rêves de l’OM de rattraper les places qualificatives pour la Ligue des Champions, avec 10 points en moins qu’un AS Monaco qui va affronter le Stade Rennais ce dimanche. Un tournant décisif en cette fin de saison, alors que le quart de finale aller de Ligue Europa face à Benfica va arriver à grands pas (11 avril, 21h).

