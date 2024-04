OM : «C'est honteux», Gasset pousse un énorme coup de gueule

Hugo Chirossel

En déplacement sur la pelouse du LOSC vendredi soir en ouverture de la 28e journée de Ligue 1, l’OM a concédé sa troisième défaite consécutive en championnat. Un revers qui écarte définitivement les Olympiens de la course à la Ligue des champions. Très en colère après ce match, Jean-Louis Gasset a fustigé la prestation de ses joueurs.

Jean-Louis Gasset n’a pas mâché ses mots vendredi soir après la défaite de l’OM face au LOSC (3-1). Les Olympiens ont concédé leur troisième défaite consécutive en championnat, face à un concurrent direct. Si Marseille avait encore un peu d’espoir de se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des champions, ils se sont envolés ce vendredi soir. L’OM est actuellement septième, en attendant de voir jouer Rennes et Reims, et se retrouve à 10 points de la quatrième place.

«On a été nuls»

« Le sentiment qui m'anime ? La colère. On avait l'opportunité, malgré une saison en dents de scie, de pouvoir espérer en ayant six matchs de championnat ensuite. Et on a donné le match, on n'a fait que des cadeaux, on a manqué des buts... on a été nuls », a lâché Jean-Louis Gasset au micro de Prime Video . « Contre Paris j'étais frustré parce qu'on avait mis les ingrédients pour faire douter une belle équipe. Là ce soir, on a été mangés, dans les duels, dans l'envie, sur les 30 derniers mètres. On a des situations qu'on doit finir, même en première période. Mais on dirait qu'on a peur... je ne sais pas de quoi . »

«C'est honteux»