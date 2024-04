Une star de l’OM «a failli tuer sa carrière» pour une raison folle

Thibault Morlain

A 31 ans, Jordan Veretout est aujourd’hui l’un des cadres de l’effectif de Jean-Louis Gasset à l’OM. Important au milieu de terrain, le Marseillais est également régulièrement appelé par Didier Deschamps en équipe de France. Une belle carrière qui aurait toutefois pu basculer il y a quelques années pour Veretout. En effet, alors qu’il était encore au FC Nantes, cela aurait pu virer au drame…

Actuellement à l’OM, c’est sous le maillot du FC Nantes que Jordan Veretout s’est révélé il y a quelques années maintenant. Formé au sein du club canari, le milieu de terrain a lancé sa carrière sur les bords de la Loire. Veretout s’est ainsi fait un nom du côté de Nantes et cela l’a amené là où il est aujourd’hui. Mais voilà que la trajectoire du joueur de l’OM aurait pu être différente



OM : Transfert avorté par son clan, tout est relancé ? https://t.co/yRMCO50vP2 pic.twitter.com/9SRb94r3eC — le10sport (@le10sport) April 4, 2024

« Il a eu un accident »

Pour Jordan Veretout, on n’est pas passé loin de la catastrophe il y a quelques années. C’est ce qu’a révélé sa femme Sabrina Veretout pour Carré. En effet, alors que l’actuel joueur de l’OM était encore au FC Nantes, son club formateur, une grave blessure aurait pu ruiner la carrière de Veretout. « Quand il était jeune, il a eu un accident. C’était après un match de Ligue 1 », explique la femme du Marseillais.

« Je vois sa jambe, l’os était complètement sorti »