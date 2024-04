OM : Nouvelles révélations croustillantes sur le clash du moment !

Benjamin Labrousse

Dimanche soir, l’OM accueillait le PSG au Vélodrome. Au-delà du score final (0-2), une polémique s’est déclenchée en interne alors que le groupe ultra des South Winners a déployé un tifo à l’effigie de Redouane Bougheraba. En réalité, les Winners auraient été payés pour réaliser cette représentation de l’humoriste. Explication.

L’OM nage en pleine tempête. Dimanche soir, le club phocéen a chuté face au PSG au Vélodrome (0-2), et ce malgré une supériorité numérique pendant plus de 45 minutes. Outre cette défaite coûteuse, Marseille a connu une vive polémique concernant ses supporters. La cause ? Un tifo brandi par les South Winners à l’effigie de l’humoriste Redouane Bougheraba, enfant de la ville vu comme un symbole de réussite par de nombreux habitants phocéens.

OM/PSG : «A côté de la plaque», il a menti ! https://t.co/h03oYb3mK1 pic.twitter.com/kvGCliRR5i — le10sport (@le10sport) April 3, 2024

Le tifo de Redouane Bougheraba fait polémique

Cependant, si le tifo était très réussi, ce dernier a également créé certaines tensions au sein même de l’OM. En effet, le président marseillais Pablo Longoria n’aurait pas été mis au courant de cette banderole, tandis que le leader des South Winners , Rachid Zeroual, affirmait de son côté le contraire. Mardi, le groupe ultra dévoilait un communiqué virulent, affirmant ne pas avoir de comptes à rendre. En fin de compte, difficile de soutirer la vérité dans cette polémique…

Prime Vidéo a fait pression sur les South Winners