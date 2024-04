OM : Un joueur de Deschamps explose à Marseille, il jubile

Hugo Chirossel

Comme Mattéo Guendouzi, William Saliba avait rejoint l’OM lors de l’été 2022 en provenance d’Arsenal. Le défenseur âgé de 23 ans était seulement prêté et est donc retourné chez les Gunners l’année suivante, où son association avec Gabriel ne cesse d’impressionner. Sur le ton de la blague, Mikel Arteta a confié que c’est quand il a envoyé l’international français à Marseille qu’il a compris qu’ils pourraient former un bon duo.

Après s'être révélé sous les couleurs de l’ASSE, William Saliba a pris la direction d’Arsenal lors de l’été 2019. Mais le défenseur âgé de 23 ans a mis du temps avant de s’imposer chez les Gunners . Il aura fallu qu’il passe une saison en prêt à l’OM, entre 2021 et 2022, pour qu’il parvienne à convaincre Arsenal. Si Marseille aurait bien aimé le conserver, Mikel Arteta a décidé d’accorder sa confiance à William Saliba, qui le lui rend bien.

OM - PSG : Une sanction va tomber https://t.co/Z9VJMrQeI5 pic.twitter.com/0ddZSe744g — le10sport (@le10sport) April 2, 2024

«Quand j’ai décidé avec Edu et le club d’envoyer Willy (Saliba) à Marseille»

Alors qu’Arsenal a fait match nul sur la pelouse de Manchester City dimanche dernier (0-0), la performance de William Saliba a une nouvelle fois été remarquée. Présent en conférence de presse ce mardi, à la veille de la réception de Luton Town, Mikel Arteta a été interrogé sur le moment où il a compris que l’ancien défenseur de l’OM pourrait faire un bon duo en compagnie de Gabriel dans l’axe de la défense des Gunners : « Quand j’ai décidé avec Edu et le club d’envoyer Willy (Saliba) à Marseille. À ce moment-là… (rire) Non, je plaisante ! »

«Ils sont tellement heureux de travailler l’un avec l’autre et l’un pour l’autre»