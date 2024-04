L’OM a une galère après ce transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

À l’occasion du grand Classico face au PSG dimanche soir, Ulisses Garcia était aligné à un poste de latéral droit peu habituel pour lui. Et le casse-tête de Jean-Louis Gasset pour composer sa défense est encore loin d’être terminé, puisque la recrue du mercato hivernal n’est pas inscrite sur la liste européenne de l’OM pour la suite du parcours en Europa League.

Recruté par l’OM en provenance des Young Boys de Berne lors du mercato hivernal pour 4M€, Ulisses Garcia a bien dépanné Jean-Louis Gasset dimanche soir contre le PSG (défaite 2-0). Privé de nombreux éléments dans le secteur défensif, l’entraîneur de l’OM a donc décidé d’aligner l’international suisse au poste de latéral droit, et il s’en est expliqué en conférence de presse d’après-match.

« Pas un coup de folie »

« Pour vous dire la vérité, Ulisses Garcia, hier soir, à 22h, je ne savais pas s'il allait jouer. Idem pour Balerdi. Il a fallu faire un test de vivacité ce matin avec des écarts pour que les deux joueurs nous disent : ''Je peux débuter''. Il fallait inventer quelque chose, mettre un gaucher à droite, ce n'était pas un coup de folie », a confié Gasset. Et l’entraîneur de l’OM a un problème avec Garcia…

Il ne jouera pas contre Benfica