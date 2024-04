Malédiction à l'OM, une grande nouvelle se confirme

Amadou Diawara

Lors du Classique entre l'OM et le PSG, Leonardo Balerdi a dû quitter la pelouse du Vélodrome prématurément. Alors qu'une blessure était redoutée, le défenseur marseillais n'aurait souffert que de simples crampes. Une nouvelle rassurante pour Jean-Louis Gasset, qui voit tous ses soldats tomber un à un ces dernières semaines.

Ce dimanche soir, l'OM avait la lourde tâche d'affronter le PSG de Kylian Mbappé au Vélodrome. En plus d'avoir perdu la rencontre (0-2), les Marseillais ont également perdu deux nouveaux joueurs en cours de match : Chancel Mbemba et Leonardo Balerdi. De mauvais augure pour l'OM, sachant que plusieurs défenseurs sont déjà à l'infirmerie.

Balerdi est sorti prématurément contre le PSG

Lors du Classique entre l'OM et le PSG, Chancel Mbemba et Leonardo Balerdi ont dû quitter leurs partenaires prématurément, visiblement touchés. Mais heureusement pour Jean-Louis Gasset, il y a eu plus de peur que de mal pour le défenseur argentin. « C’est très très frustrant aujourd’hui (dimanche), on était un peu déstabilisé à la sortie de Chancel, Leo (Balerdi, ndlr) est sorti aussi, mais je pense que c’était juste une crampe, donc ça c’est très bien pour nous. Aujourd’hui, on a regardé le PSG les yeux dans les yeux et il faut continuer comme ça » , a confié Ulisses Garcia en zone mixte après la rencontre.

Balerdi souffrait de crampes