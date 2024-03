OM : Avant le PSG, deux joueurs de Deschamps se lâchent !

Benjamin Labrousse

Soir de Classique en Ligue 1. Ce dimanche, l’OM reçoit le PSG en clôture de la 27ème journée de Ligue 1, et espère créer la surprise face au leader parisien. Match français le plus suivi de la saison, cet OM-PSG sera d’ailleurs logiquement visionné par William Saliba et Mattéo Guendouzi comme ces derniers l’ont confirmé ce dimanche.

Pour la deuxième fois de la saison, l’OM et le PSG vont s’affronter. Par moments au coude-à-coude au sommet du classement de la Ligue 1 en 2022-2023, les deux formations connaissent des dynamiques bien différentes. Large leader, Paris aborde ce « Classique » sereinement, les hommes de Luis Enrique détenant actuellement un matelas confortable sur leurs poursuivants. Pour l’OM en revanche, un résultat positif face au rival pourrait totalement permettre à Jean-Louis Gasset et les siens de se positionner dans la course à l’Europe.

Deux joueurs de Deschamps vont suivre le Classique avec attention

Invaincu cette saison à domicile, le club phocéen a réussi à faire du Vélodrome une forteresse, rendant ce choc face au PSG d’autant plus intéressant. Interrogés par Téléfoot ce dimanche, William Saliba et Mattéo Guendouzi ont tous deux confirmé qu’ils seraient bien présents devant leur télévision pour ce Classique . Les deux joueurs de Didier Deschamps supporteront bien évidemment l’OM, où l’actuel défenseur d’Arsenal a évolué entre 2021-2022, et entre 2021-2023 pour le milieu de terrain de la Lazio.

«Ça me fait plaisir quand je les vois jouer de cette manière à domicile»