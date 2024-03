Catastrophe au PSG ? La vérité est dévoilée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG a dévoilé son groupe pour le déplacement face à l'OM ce dimanche. Outre les absences de Bradley Barcola et de Marquinhos, attendus, on peut remarquer celle plus surprenante de Nuno Mendes, qui revient tout juste d'une blessure aux ischio-jambiers. Faut-il être inquiet ? Selon diverses sources, la réponse est non.

Avant de défier l'OM ce dimanche, Luis Enrique se montrait rassurant en ce qui concerne l'état des blessés. « Si je crois vraiment que, après cette trêve internationale, les joueurs sont tous presque à disposition pour demain. Demain vous verrez quelle est la liste des convoqués mais ils sont tous presque en condition de compétition parfaite » a confié le coach du PSG en conférence de presse.

Absence surprise de Nuno Mendes

Le PSG a finalement dévoilé son groupe ce dimanche matin. Blessés ces dernières semaines, Marco Asensio et Milan Skriniar sont de retour. Par contre, pas de trace de Nuno Mendes dans la liste dévoilé par la formation parisienne.

Le PSG ne veut pas prendre de risque