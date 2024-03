OM - PSG : Mbappé va entrer dans la légende ?

Alexis Brunet

Ce dimanche aura lieu le Classique entre le PSG et l'OM. Une rencontre phare, qui rassemble certains des meilleurs joueurs du championnat. Kylian Mbappé devrait être de la partie, et l'attaquant parisien peut entrer encore un peu plus dans l'histoire. En cas de doublé, il deviendra le meilleur buteur de l'histoire de ces rencontres, à égalité avec Zlatan Ibrahimović.

Ce dimanche soir, la Ligue 1 va nous offrir ce qu'elle fait de mieux. L'OM reçoit le PSG au Vélodrome, pour un Classique qui sent la poudre. Le club phocéen n'est pas favori, mais pourra compter sur le soutien de ses supporters.

Mbappé peut devenir le meilleur buteur de l'histoire du Classique

Il y a de grandes chances pour que Kylian Mbappé prenne part à la rencontre face à l'OM. L'attaquant du PSG pourrait alors rentrer encore un peu plus dans la légende. S'il inscrit un doublé, il égalera Zlatan Ibrahimović, et deviendra le meilleur buteur de l'histoire du Classique avec onze réalisations.

Ibrahimović avait marqué un doublé dès son premier Classique

Zlatan Ibrahimović est à coup sûr l'un des joueurs les plus marquants de ces dernières années, au PSG. Le Suédois a régné sur la Ligue 1, et il a marqué de son empreinte les rencontres face à l'OM. Lors de son premier Classique, le 7 octobre 2012, l'attaquant parisien avait inscrit un doublé en deux minutes. Marseillais et Parisiens s'étaient toutefois quittés sur un match nul, car André-Pierre Gignac avait lui aussi inscrit deux buts.