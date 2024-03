OM - PSG : Il supplie Luis Enrique pour Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques heures du Classico entre l'OM et le PSG, le doute persiste concernant la titularisation ou non de Kylian Mbappé au Vélodrome. En conférence de presse, Luis Enrique a laissé planer le doute. Mais Jérôme Rothen s'inquiète clairement de ne pas voir le crack de Bondy fouler la pelouse de l'enceinte marseillaise ce dimanche soir.

Titulaire ou remplaçant, voilà la question qui entoure Kylian Mbappé avant le choc entre l'OM et le PSG. Et pour cause, Luis Enrique pourrait être tenté de laisser sur le banc son attaquant vedette en prévision des futures échéances. Ce qui agace passablement Jérôme Rothen.

OM - PSG : Mbappé écarté, Luis Enrique vend la mèche ? https://t.co/cXez7uFJMR pic.twitter.com/bhXUO11HkF — le10sport (@le10sport) March 30, 2024

Rothen veut que Mbappé joue !

« Notre vitrine du championnat, c'est ce match-là. On s'embête assez avec la Ligue 1 cette année pour se priver d'un bon choc avec les meilleurs joueurs de chaque côté, déjà qu'il y a des blessures côté marseillais », s'inquiète Jérôme Rothen au micro de RMC , avant d'en rajouter une couche.

«Leur place est sur le terrain aujourd'hui»