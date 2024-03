Le PSG lâche 90M€, Luis Enrique fait une grosse erreur ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour 90M€, Randal Kolo Muani peine à justifier l'investissement consenti par le PSG l'été dernier. Auteur d'une première saison décevante, l'ancien attaquant de l'Eintracht Francfort s'est toutefois réveillé avec l'équipe de France contre le Chili, dans un rôle différent que celui que lui confie Luis Enrique à Paris. D'ailleurs, selon Vahid Halilhodžić, qui a connu Randal Kolo Muani au FC Nantes, c'est dans le couloir droit que l'international français sera le plus efficace.

Halilhodžić donne un conseil pour Kolo Muani

« Pour l'avoir côtoyé, c'est quelqu'un d'un petit peu timide et renfermé et je pense qu'il a besoin d'un temps d'adaptation plus important que les autres pour être à l'aise dans un groupe aussi étoffé que celui du PSG. Il doit avant tout retrouver la confiance qu'il avait Francfort, dans un contexte aujourd'hui complètement différent, puisqu'il n'est plus l'attaquant numéro un de l'équipe. Il a une concurrence énorme et pour s'imposer, il faut qu'il travaille beaucoup sur l'aspect mental. Le staff technique a un rôle à jouer pour l'aider à jouer plus libéré », assure l'ancien coach du PSG et du FC Nantes auprès de CulturePSG , avant de poursuivre.

«C'est un joueur qui a surtout besoin d'espaces pour exprimer tout son potentiel»