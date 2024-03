PSG : Record historique en vue grâce à l’OM ?

Benjamin Labrousse

Ce dimanche soir, le PSG se rend sur la pelouse de l’OM (20h45), et pourrait, en cas de victoire, conforter sa place de leader du championnat. Attendue au tournant face à ce rival historique, la formation de Luis Enrique pourrait également égaler un record d’invincibilité vieux de 19 ans. Explications.

« Ce dont je suis conscient, c’est de l’importance du clasico pour nos supporters, pour le club et cette rivalité historique. Mon désir, c’est que tout se passe pour le mieux, qu’il y ait du spectacle et qu’on voit un très bon match de foot entre deux très bonnes équipes. Notre objectif, c’est d’aller gagner ce match contre notre éternel rival » . Samedi après-midi, un Luis Enrique conscient de la dimension historique de l’affrontement entre le PSG et l’OM, annonçait la couleur en conférence de presse. Ce dimanche soir, Paris se rend au Vélodrome avec comme objectif d’enchaîner avec une troisième victoire consécutive face au rival marseillais…

Le PSG invincible à l’extérieur

Si ce choc s’annonce d’ores et déjà bouillant au Vélodrome, le PSG aborde cette rencontre dans la peau du favori. Surtout, une donnée joue clairement en la faveur des partenaires de Kylian Mbappé. En effet, le PSG de Luis Enrique est tout simplement invincible en déplacement cette saison en championnat. Si les déplacements ont été très difficiles pour Paris lors de la phase de poule de la Ligue des Champions (2 défaites, 1 match nul), les Rouge et Bleu n’ont jamais connu la défaite à l’extérieur en Ligue 1, la seule défaite parisienne cette saison ayant été concédée à domicile face à l’OGC Nice (2-3, 15 septembre).

Le PSG prêt à égaler un record historique en Ligue 1 !

La dernière défaite du PSG à l’extérieur en championnat remonte d’ailleurs à un revers (3-1) concédé sur la pelouse de l’AS Monaco en février 2023. Cela fait 20 matchs que Paris n’a plus perdu loin du Parc des Princes en championnat, et en cas de victoire ou de match nul ce dimanche soir face à l’OM, le PSG égalera la série historique de 21 rencontres sans défaite à l’extérieur en Ligue 1 réalisée par l’OL entre mars 2005 et avril 2006…