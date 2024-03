OM - PSG : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables…

Hugo Chirossel

Après sa large victoire au match aller (4-0), le PSG se déplace sur la pelouse de l’OM ce dimanche soir, en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Le coup d’envoi du deuxième Classique de la saison sera donné à 20h45 au Stade Vélodrome. Le 10 Sport vous dit tout ce qu’il y a à savoir sur cette rencontre.

Cette 27e journée de Ligue 1 se conclura ce dimanche soir par un Classique entre l’OM et le PSG. Un choc qui n’en est pas vraiment un si on s’attarde sur le nombre de points qui sépare les deux équipes au classement. Premiers avec 59 points, le titre de champion de Ligue 1 semble déjà promis aux hommes de Luis Enrique. En ce qui concerne ceux de Jean-Louis Gasset, septièmes avec 39 unités au compteur, ils ont l’ambition d’engranger des points afin de se rapprocher des places européennes.

OM - PSG : Mbappé sifflé, l’étrange sortie de Luis Enrique https://t.co/2qjymEOozN pic.twitter.com/S9MYEC1HXf — le10sport (@le10sport) March 30, 2024

L’OM veut se rapprocher de l’Europe

Après avoir enchaîné trois victoires consécutives en championnat depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset, l’OM a vu sa série s’arrêter avant la trêve internationale à Rennes (2-0). Les Olympiens n’ont que trois points de retard sur le RC Lens, sixième et battu par le LOSC, quatrième, vendredi (2-1). S’il doit composer avec plusieurs blessures pour ce Classique, le technicien français devrait finalement pouvoir compter sur Leonardo Balerdi, Pape Gueye, Samuel Gigot et Ulisses Garcia. Ce qui lui permettrait de laisser Geoffrey Kondogbia au milieu de terrain et de décaler Chancel Mbemba dans le couloir droit, où Jonathan Clauss et Amir Murillo sont blessés, tout comme Bamo Meïté.



Composition probable de l’OM : Lopez - Mbemba, Balerdi, Gigot, Merlin - Kondogbia, Veretout, Harit - Ndiaye, Moumbagna, Aubameyang

Le PSG se prépare pour la Ligue des champions

Du côté du PSG, difficile de savoir quels seront les choix de Luis Enrique. Les Parisiens, qui restent sur deux victoires consécutives en championnat contre l’OGC Nice (3-1) et Montpellier (2-6), sont encore engagés dans toutes les compétitions. Mercredi, ils recevront le Stade Rennais afin d’obtenir leur ticket pour la finale de la coupe de France, tandis que la double confrontation contre le FC Barcelone en quarts de finale de la Ligue des champions approche à grands pas. En ce qui concerne une titularisation de Kylian Mbappé, Luis Enrique a déclaré en conférence de presse que « tout est possible dans la vie », mais l’international français devrait tout de même être aligné d’entrée pour un tel choc, d’autant plus que le PSG ne peut pas compter sur Bradley Barcola. De retour dans le groupe, Milan Skriniar et Marquinhos devraient quant à eux être sur le banc au coup d’envoi.



La composition probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Danilo, Beraldo, Hernandez - Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha - Dembélé ou Kolo Muani, Ramos, Mbappé.

