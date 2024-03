PSG : Avant le choc, ça se lâche sur Mbappé à l'OM !

Benjamin Labrousse

Ce dimanche soir (20h45), l’OM accueille le PSG en clôture de la 27ème journée de Ligue 1. Un dernier « Classique » pour Kylian Mbappé avant son départ en juin prochain ? Si la titularisation du numéro 7 n’est pas encore assurée, plusieurs supporters du club phocéen se sont lâchés sur la possible dernière apparition de la star de 25 ans au Vélodrome.

Kylian Mbappé un peu plus dans l’histoire du PSG grâce à l’OM ? Ce dimanche soir, le Bondynois, auteur de 9 buts face à Marseille dans sa carrière, pourrait potentiellement rejoindre Zlatan Ibrahimovic et ses 10 buts inscrits face au club phocéen. Quoi qu’il en soit, ce match au Vélodrome devrait être le dernier de Mbappé face à l’OM.

Le PSG donne le feu vert à Mbappé https://t.co/tkVXHaF0q5 pic.twitter.com/Ku1dOU62XT — le10sport (@le10sport) March 31, 2024

«Ce sera peut-être plus facile après son départ»

Interrogés par L e Parisien , plusieurs supporters de l’OM affirment ne peut pas accorder trop d’importance à ce départ de Kylian Mbappé : « Je n’accorde pas trop d’importance à son départ, ça ne nous concerne pas ! Ce sera peut-être plus facile après son départ mais il faudra aussi voir qui ils mettent à sa place. C’est un grand joueur, il nous a fait beaucoup de mal mais qu’il reste ou qu’il parte, ça nous est égal » , estime par exemple Damien.

«Le PSG sera toujours au-dessus de l’OM»