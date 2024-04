Mercato : Il snobe le PSG pour l’OM, c’est une réussite !

Arnaud De Kanel

Après avoir été couronné champion du monde avec l'équipe de France en 1998, Robert Pirès avait pris la décision de quitter le FC Metz pour rejoindre l'OM. Pourtant, selon ses dires, l'ancien milieu offensif aurait pu tracer une trajectoire totalement différente dans sa carrière, car le PSG aurait également manifesté son intérêt à cette époque. Au vu de la suite de sa carrière, sa décision était la bonne !

Robert Pirès fait partie de cette illustre génération d'attaquants de l'équipe de France qui ont enchanté tout un pays lors des victoires en Coupe du Monde en 1998 et à l'Euro 2000. Après avoir savouré le succès avec les Bleus , Pirès a choisi de quitter le FC Metz pour entreprendre un nouveau chapitre dans sa carrière, jetant son dévolu sur l'OM malgré l'intérêt du PSG.



Mercato - PSG : Mbappé s'en va, «il veut la tête de Campos» https://t.co/grRRCVq0rT pic.twitter.com/3oEeb2AVge — le10sport (@le10sport) April 3, 2024

«Le premier à être surpris de mon choix de signer à l’OM, c’est Carlo Molinari»

Pour le Média Carré , Robert Pirès a livré les dessous de son transfert à l'OM. « J’arrive à 24 ans, et quand on arrive avec Laurent Blanc et Christophe Dugarry on est champions du monde. L’attente n’est plus la même, et on attend beaucoup de moi. Le premier à être surpris de mon choix de signer à l’OM, c’est Carlo Molinari (NDLR : Président du FC Metz à l’époque). Il me dit ‘mais tu sais que Marseille, c’est pas fait pour toi. Tu es trop gentil’. Et moi je me suis dit que j’en avais marre de cette image et que je voulais vraiment franchir un cap », a-t-il confié, avant de révéler qu'il a refusé le PSG pour l'OM.

Pirès a snobé le PSG