Mercato - PSG : Mbappé s'en va, «il veut la tête de Campos»

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin ; à moins d'un énorme retournement de situation. Conscient de la situation, Antero Henrique s'activerait en coulisses pour prendre la place de Luis Campos au PSG.

Lors de l'été 2017, Kylian Mbappé s'est engagé en faveur du PSG, arrivant en provenance de l'AS Monaco. Alors qu'il joue sa septième saison avec le club parisien, l'attaquant de 25 ans a décidé de changer d'air cet été. En effet, Kylian Mbappé a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait quitter le PSG librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, la star française sera un nouveau joueur du Real Madrid en 2024-2025, à moins d'un énorme retournement de situation. Ce qui aurait donné des idées à Antero Henrique.

«Antero Henrique n'est jamais parti»

Comme annoncé par Jérôme Rothen dans l'émission Rothen s'enflamme ce mardi, Antero Henrique ferait tout son possible pour devenir conseiller football du PSG à la place de Luis Campos. « Comme par hasard, depuis que Mbappé a annoncé son départ il y a des informations qui fuitent pour couper la tête de Luis Campos. Il y a Antero Henrique qui fait des pieds et des mains pour couper la tête de Campos. Comment le président du club peut accepter qu’on arrive à ça ? » , a affirmé l'ancien milieu gauche du PSG sur les ondes de RMC Sport.

«Il a l'oreille du Prince sur place»