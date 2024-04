OM : Encore des mauvaises nouvelles pour Gasset !

Arnaud De Kanel

Les matchs se suivent et se ressemblent pour l'OM. Une semaine après avoir concédé la défaite face au PSG, les hommes de Jean-Louis Gasset se sont inclinés face au LOSC et ils ont certainement dit adieu à leurs derniers espoirs de Ligue des champions. Malgré tout, le championnat n'est pas terminé et il faudra affronter Toulouse le 21 avril mais ce sera sans Samuel Gigot et Amine Harit.

En déplacement sur la pelouse du LOSC vendredi soir, l'OM s'est incliné pour la quatrième fois consécutive. Pour cette rencontre, Jean-Louis Gasset était déjà privé de Jonathan Clauss, Amir Murillo, Bamo Meïté, Valentin Rongier, Chancel Mbemba ou encore Bilal Nadir. Face à Toulouse, il devra faire sans deux autres joueurs.

Encore une défaite pour l'OM

Opposé au LOSC, l'OM a perdu 3 buts à 1 vendredi soir après une nouvelle prestation décevante. Les Olympiens pointent désormais à 10 points des Dogues et les rêves européens se sont encore plus envolés. Le prochain match de Ligue 1 des Marseillais se disputera à Toulouse, sans Samuel Gigot et Amine Harit.

Harit et Gigot suspendus

Sous la menace d'une suspension face au LOSC, Samuel Gigot et Amine Harit ont quand même écopé d'un avertissement à Lille. Ainsi, les deux joueurs seront suspendus pour le match entre Toulouse et l'OM le 21 avril.