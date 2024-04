OM : Gasset a déjà réglé un gros casse-tête ?

Arnaud De Kanel

Dépité au moment d'évoquer l'hécatombe qui frappe son effectif en conférence de presse après la défaite face au PSG dimanche, Jean-Louis Gasset craignait de devoir régler « un casse-tête chinois » pour composer l'équipe qui défiera le LOSC vendredi. Mais visiblement, à la veille du choc, le coach de l'OM a déjà une idée des hommes qui composeront sa défense.

Alors que Leonardo Balerdi et Samuel Gigot étaient diminués, l'OM a perdu Chancel Mbemba sur blessure face au PSG dimanche. Déjà privé de Bamo Meïté jusqu'à la fin de la saison, Jean-Louis Gasset avait peur de devoir se creuser la tête au moment de cocher les noms des quatre hommes qui constitueront sa défense vendredi.

«Ça va être encore un casse-tête chinois pour les prochaines échéances»

« Avant le match, je n'ai pas voulu me retrancher derrière les blessures, mais la trêve internationale a été terrible, Jonathan Clauss qui se blesse avec les Bleus au bout de dix minutes, Ismaïla Sarr touché avec le Sénégal. On avait quatre joueurs en reprise, on a passé cette semaine à les remplir. Ce matin (dimanche), on a encore fait des essais pour savoir qui pouvait débuter. Gigot a été infiltré à l'épaule pour tenir le match, Balerdi pareil. Tous les centraux sont touchés. Pour Mbemba, si les examens sont litigieux, ça va être encore un casse-tête chinois pour les prochaines échéances », avait déclaré le coach de l'OM en conférence de presse. Mais contre toute-attente, il aurait déjà trouvé la solution plus de 24 heures avant le coup d'envoi de la rencontre.

