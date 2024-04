OM : Le vestiaire se lâche après le PSG

Arnaud De Kanel

En supériorité numérique pendant plus d'une heure, l'OM s'est quand même incliné dimanche soir face au PSG. Une défaite marquante pour les Olympiens, forcément touchés après cette nouvelle désillusion. Présent en conférence de presse ce jeudi, Ulisses Garcia est revenu sur le lendemain difficile vécu par le vestiaire marseillais.

L'OM est mal en point. Décimé durant la trêve internationale, le club phocéen s'est présenté très amoindri face au PSG dimanche. Et malgré l'expulsion prématurée de Lucas Beraldo, les Marseillais n'ont pas trouvé la faille avant de finalement s'incliner deux buts à zéro. Une nouvelle désillusion pour l'OM face au rival qui a laissé des traces dans le vestiaire.

«On était très frustrés en début de semaine»

Ce jeudi, Ulisses Garcia a révélé que les joueurs de l'OM étaient frustrés après la défaite face au PSG. « On était très frustrés en début de semaine. Puis on s'est remis à travailler pour se mettre dans une dynamique de groupe. On s'est redonné de l'énergie avec l'objectif du match contre Lille », a déclaré le latéral gauche suisse. Mais le groupe s'est remobilisé.

«Ça va nous aider pour les prochains matchs»