OM : Le verdict va tomber pour une star de Gasset !

Arnaud De Kanel

Sorti juste avant l'ouverture du score de Vitinha dimanche soir lors du Classique, Chancel Mbemba souffre du ménisque. Forcément, un vent d'inquiétude a soufflé sur l'OM qui est particulièrement décimé dans ce secteur de jeu. Incertain pour le choc face au LOSC vendredi, le Congolais sera fixé dans les prochaines heures.

L'OM est frappé par une hécatombe assez impressionnante depuis une semaine. Les blessures s'enchainent dans le secteur défensif et dimanche, face au PSG, c'est le taulier Chancel Mbemba qui a été contraint de céder sa place sur blessure. Touché au genou, le Congolais va mieux et il va savoir dans les prochaines heures s'il est apte ou non à disputer le match face au LOSC.

Du mieux pour Mbemba

Lundi, au lendemain de sa blessure, Chancel Mbemba a passé des examens pour évaluer le degré de sa blessure au ménisque gauche. Des examens rassurants qui ont été suivis d'autres tests complémentaires dans la semaine qui ont permis de confirmer qu'il n'y avait rien de grave. En interne, « une nette amélioration » est même soulignée selon La Provence . Pour autant, sa présence face au LOSC demeure incertaine.

Les prochaines heures seront décisives

Le quotidien régional précise en effet que tout se décidera dans les prochaines 24 heures pour Chancel Mbemba. Le verdict est donc attendu prochainement pour le défenseur central, pièce maitresse de l'équipe de Jean-Louis Gasset.