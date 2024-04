Vive inquiétude à l'OM, une bonne nouvelle arrive ?

Arnaud De Kanel

L'OM retient son souffle depuis dimanche soir. Remplacé avant l'heure de jeu face au PSG, Chancel Mbemba suscite l'inquiétude. Le défenseur central congolais craignait une grosse blessure mais finalement il n'en serait rien. Il devrait passer des examens complémentaires dans les prochaines heures et recevoir une bonne nouvelle à la clé.

Les supporters, Jean-Louis Gasset et le vestiaire de l'OM croisent leurs doigts depuis la sortie sur blessure de Chancel Mbemba face au PSG. Les images ne laissaient rien présager de bon mais finalement, le roc congolais ne devrait à priori pas souffrir d'une blessure grave.

L'OM s'inquiète pour Mbemba

« Chancel Mbemba ? C’est quelqu’un d’important pour nous, j’espère qu’il sera là pour le prochain match, on n’a pas encore vu ce qu’il avait », lâchait notamment Geoffrey Kondogbia. Mais finalement, Chancel Mbemba ne serait pas touché gravement.

Plus de peur que de mal pour Mbemba ?