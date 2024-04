OM : Enfin une bonne nouvelle pour Gasset ?

Arnaud De Kanel

La saison de l'OM est marquée par de nombreuses blessures. Si certains pointent du doigt un manque de préparation cet été lorsque Marcelino était en poste, d'autres préfèrent simplement parler de malchance. Et cette malchance, l'OM en a de nouveau fait les frais durant la trêve internationale, déplorant de nombreux blessés à l'image d'Ismaïla Sarr. Absent dimanche soir, le Sénégalais pourrait faire son retour ce week-end.

L'OM n'est pas épargné par les blessures cette saison. Pour la rencontre face au PSG dimanche, Jean-Louis Gasset était privé de nombreux joueurs, la plupart blessés pendant une trêve internationale qu'il juge terrible.

OM - Gasset : L'inquiétude grandit à Marseille https://t.co/ZFr35F6NEF pic.twitter.com/io7Ya2yJMk — le10sport (@le10sport) April 1, 2024

Gasset dépité à cause de la trêve

« Dans quel état est le groupe ? Avant le match, je n'ai pas voulu me retrancher derrière les blessures, mais la trêve internationale a été terrible, Jonathan Clauss qui se blesse avec les Bleus au bout de dix minutes, Ismaïla Sarr touché avec le Sénégal. On avait quatre joueurs en reprise, on a passé cette semaine à les remplir », a confié l'entraineur de l'OM dimanche soir après le match face au PSG. Mais Jean-Louis Gasset va peut-être retrouver un peu son sourire car un joueur pourrait faire son retour pour le match de vendredi.

Sarr de retour face au LOSC ?