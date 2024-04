OM : Gasset lance un plan en urgence

Jean de Teyssière

Lors de la rencontre entre l'équipe de France et le Chili la semaine dernière (3-2), Jonathan Clauss s'est tenu l'arrière de la cuisse et a été contraint de laisser sa place dès la 10ème minute de jeu. Le verdict est tombé : il souffre d'une déchirure à l'ischio de la cuisse gauche et sera forfait au moins quatre semaines. Un délai qu'aimerait raccourcir le staff marseillais, pour qu'il puisse au moins disputer le match retour face à Benfica, dans deux semaines.

Jean-Louis Gasset, l'entraîneur de l'OM, a reçu des bonnes nouvelles de l'infirmerie. Chancel Mbemba, sorti boitant du clasico pourrait être apte pour le match face à Lille ce week-end, tout comme Samuel Gigot, Pape Gueye et Leonardo Balerdi. Mais concernant deux autres joueurs, les nouvelles sont moins bonnes, même si elles pourraient vite devenir rassurante.

Clauss et Sarr toujours blessés

Ce mercredi, RMC Sport a fait le point sur l'infirmerie de l'OM, toujours aussi bien remplie. Concernant Jonathan Clauss et Ismaïla Sarr, le retour sur le terrain n'est pas encore prévu et ils devraient encore connaître quelques semaines d'absence...

Une présence face à Benfica programmée

Mais le staff médical marseillais travaillerait intensément pour que les deux joueurs soient présents pour le match retour des quarts de finale de la Ligue Europa, face à Benfica. Le match aller aura lieu jeudi 11 avril prochain, pour un retour le 18 avril...