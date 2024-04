OM : Panique à Marseille, une solution venue de nulle part pour Gasset ?

Arnaud De Kanel

L'hécatombe se poursuit du côté de l'OM. Déjà privé de Valentin Rongier, Jonathan Clauss, Bamo Meïté, Ismaila Sarr, Amir Murillo, Jean Onana et Bilal Nadir face au PSG dimanche soir, Jean-Louis Gasset a également perdu Chancel Mbemba. Si le Congolais venait à manquer la rencontre face au LOSC vendredi, le coach marseillais pourrait opter pour une solution pour le moins inattendue il y a encore de cela quelques mois. Explications.

En supériorité numérique pendant la majeure partie de la rencontre, l'OM s'est malgré tout incliné face au PSG. La soirée a viré au cauchemar pour les Marseillais qui ont perdu un nouveau joueur sur blessure en la personne de Chancel Mbemba. Une éventuelle absence du Congolais face au LOSC vendredi pourrait obliger Jean-Louis Gasset à faire appel à un membre de la réserve bien connu du groupe pro.

Gasset craint «un casse-tête chinois pour les prochaines échéances»

Après la rencontre face au PSG, Jean-Louis Gasset a déploré les blessures qui frappent son effectif. « Avant le match, je n’ai pas voulu me retrancher derrière les blessures, mais la trêve internationale a été terrible, Jonathan Clauss qui se blesse avec les Bleus au bout de dix minutes, Ismaïla Sarr touché avec le Sénégal. On avait quatre joueurs en reprise, on a passé cette semaine à les remplir. Ce matin (dimanche), on a encore fait des essais pour savoir qui pouvait débuter. Gigot a été infiltré à l’épaule pour tenir le match, Balerdi pareil. Tous les centraux sont touchés. Pour Mbemba, si les examens sont litigieux, ça va être encore un casse-tête chinois pour les prochaines échéances », a déclaré le coach de l'OM. Au vu de la situation, il est donc fortement envisageable de voir un certain Stéphane Sparagna sur le terrain vendredi.

Sparagna, dernière solution pour l'OM ?

Revenu cet hiver à l'OM après y avoir fait ses gammes, Stéphane Sparagna pourrait être propulsé titulaire pour le choc face au LOSC vendredi soir. Une solution venue de nulle part pour Jean-Louis Gasset qui compte tout de même quatre centraux de métier dans son effectif.