McCourt - Arabie Saoudite : La vente de l’OM est confirmée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le temps passe, mais le discours de Thibaud Vézirian reste le même. Malgré les nombreux démentis de Frank McCourt et de Pablo Longoria, le journaliste confirme la cession du club dans les prochains mois. Des investisseurs saoudiens seraient attendus au sein de la cité phocéenne pour lancer un énorme projet sportif.

Le feuilleton lié à la vente de l'OM se poursuit. Malgré les nombreuses sorties de Frank McCourt et de Pablo Longoria sur ce sujet, certains journalistes sont convaincus qu'un changement est attendu dans les prochaines semaines. C'est le cas de Thibaud Vézirian, qui profite de ses lives Twitch pour confirmer sa position sur ce dossier. S'appuyant sur plusieurs documents et sources, l'ancien journaliste de TF1 et de la Chaîne L'Equipe détiendrait la preuve de cette vente.

OM : Une polémique éclate, il explose en direct ! https://t.co/Q1n87t4nsV pic.twitter.com/CcpXhQTvOO — le10sport (@le10sport) April 1, 2024

La nouvelle mise au point de Vézirian

« Je le dis, les acheteurs ne sont pas assez amateurs pour laisser sortir publiquement un papier qui montrera que la vente sera officialisée. La seule chose qui sortira, ce sera au moment de l’officialisation (…) Il n’y a pas d’enflammade à avoir, les documents que certains sortent sont juste des mises aux normes pour ranger la maison, ce sont des experts qui me l’ont dit » a confié Thibaud Vézirian ce mardi soir.

« La vente est inéluctable »