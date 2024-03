Vente OM : «Il n’y a rien», c’est terminé pour l’Arabie Saoudite

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré les nombreuses rumeurs entourant la vente de l'OM, pour le moment, rien ne se concrétise et Frank McCourt est bien toujours le propriétaire du club phocéen. Il faut dire que Daniel Riolo répète que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a rien pour le moment dans ce dossier.

Voilà quasiment quatre ans que les rumeurs concernant une arrivée de l'Arabie Saoudite s'enchaînent. Mais pour le moment, la vente de l'OM n'est toujours qu'un fantasme. Et pour cause, rien n'est officiel et les supporters marseillais attendent toujours le fameux communiqué annonçant l'arrivée des Saoudiens. Mais comme le confirme Daniel Riolo, pour le moment, il n'y a rien.

«Il n’y a rien à en dire»

« Il n’y a rien n’a en penser puisqu’il n’y a rien. Il n’y a rien à en dire. On peut répéter sans arrêt que McCourt, s’il y a le chèque qu’il faut sur la table, évidemment il va vendre, mais pour l’instant le chèque ne vient pas. Et comme il demande un gros chèque, pour l’instant, ça ne vient pas. C’est tout », assure le journaliste de RMC invité de l'OM au Café sur Le Phocéen .

«McCourt, il veut conserver l’OM»