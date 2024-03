Un cadre de l’OM en Algérie ? La réponse

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Une incroyable rumeur est apparue ce jeudi dans la presse algérienne. L'équipe de Vladimir Petkovic songerait à appeler Samuel Gigot, le défenseur de l'OM, jamais appelé en équipe de France. Sauf que le joueur n'est aucunement lié à l'Algérie. De quoi mettre un terme aux rumeurs sur une possible arrivée chez les Fennecs.

Venu pour remplacer Djamel Belmadi sur le banc de l'Algérie après la Coupe d'Afrique des Nations, Vladimir Petkovic souhaite redonner confiance à ce groupe, qui a connu nombre d'échecs. Pour remettre la formation sur les rails, le sélectionneur pourrait miser sur un joueur de l'OM selon le média Compétition.





L'Algérie sur Gigot ?

Sur la UNE du journal sportif, un encadré évoque une possible arrivée de Samuel Gigot. « Ça reparle de Samuel Gigot » peut-on lire. Sauf que le joueur ne possède pas d'origines algériennes.

Gigot avait déjà répondu