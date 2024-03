Catastrophe pour Gasset, l’OM lâche une punchline

Hugo Chirossel

Après la trêve internationale, l’OM se prépare à recevoir le PSG dimanche prochain, en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Une rencontre pour laquelle Jean-Louis Gasset va être contraint d’innover, en raison des nombreuses blessures dans son effectif. Une situation dont les Olympiens préfèrent rire, comme l’a confié le journaliste Bertrand Latour.

La trêve internationale n’a pas vraiment pris la tournure espérée à l’OM. Le club espérait profiter de cette coupure pour se reposer et enregistrer des retours de blessure, mais c’est finalement l’inverse qui s’est produit. Déjà privé de Valentin Rongier, Samuel Gigot et Bamo Meïté ou bien Amir Murillo, Jean-Louis Gasset devra également se passer de Jonathan Clauss et Ismaïla Sarr dimanche pour la réception du PSG.

« Avant on était en short, maintenant on est en string »

En ce qui concerne Jonathan Clauss, il s’est blessé mardi dernier lors de la rencontre entre l’équipe de France et le Chili. Présent à Marseille pour ce match amical, le journaliste Bertrand Latour a donné le ressenti de l’OM après la blessure de l’international français : « Ils sont évidemment en grand danger. J’étais à Marseille pour le match contre le Chili et j’ai croisé un certain nombre de représentants de l’OM. Après la blessure de Clauss, parce qu’ils comptaient déjà un certain nombre de blessés, quelqu’un m’a dit une expression un peu triviale : “Avant on était en short, maintenant on est en string”. Voilà l’état d’esprit qui règne à Marseille . »

« Ils finissaient par en rigoler parce que c’est tellement une accumulation dingue »