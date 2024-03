Vente OM : Longoria lâche une annonce, il répond cash

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Questionné par la presse espagnole il y a quelques jours, Pablo Longoria a confirmé que la vente de l'OM n'était pas d'actualité. De quoi mettre fin aux rumeurs sur un intérêt de l'Arabie Saoudite ? Pas du tout. Le journaliste Thibaud Vézirian a dénoncé le discours de façade de Longoria, précisant que la cession du club devrait être annoncé très prochainement.

« La vente de l'OM ? Ce sont des rumeurs. Ils font partie de ce récit extérieur de déstabilisation » . Questionné il y a quelques jours sur ce dossier interminable, Pablo Longoria a tenu le même discours que Frank McCourt, à savoir : « Circulez, il n’y a rien à voir ». Mais selon Thibaud Vézirian, le président de l'OM n'est pas honnête.

« Pablo Longoria est dans son rôle »

« L’OM est obligé de ne pas communiquer sur un tel sujet. Quand Pablo Longoria explique dans les médias espagnols récemment que l’OM va bien, qu’il y a de la trésorerie et c’est bon signe. Non, heureusement qu’il y a de la trésorerie pour payer ses frais, sinon elle serait en liquidation. Cela n’a rien à voir. L’OM ce n’est pas un miracle d’avoir de la trésorerie. En revanche, il y a un bilan déficitaire chaque année, et Pablo Longoria est dans son rôle en essayant de rassurer jusqu’au bout » a déclaré le journaliste sur Twitch.

La vente de l'OM est en route selon Vézirian