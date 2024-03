Vente OM : McCourt balance sur son avenir

La rédaction

Alors que les rumeurs sur une vente de l'OM se font toujours aussi présentes, Frank McCourt est sorti de son silence. Le propriétaire du club marseillais a accordé un long entretien à la presse américaine. L'occasion pour lui de revenir sur cette acquisition, mais aussi de lâcher quelques indices sur son futur à la tête de l'OM.

On a retrouvé Frank McCourt. Non le dirigeant américain n'était pas à Marseille pour assister à la rencontre entre la France et le Chili, mais il a fait une apparition à la télévision américaine. Le propriétaire de l'OM a accordé un long entretien à NBC et a pu évoquer son rachat de l'OM en 2016.

McCourt explique son rachat en 2016

« Après avoir vendu les Dodgers, j’ai réalisé ce rêve d’enfant. Je me suis un peu dit, si jamais j’achète une autre équipe, ce sera dans le football européen. Non seulement c’est le sport le plus important au monde, mais c’est aussi le sport qui touche tout le monde, partout » a déclaré McCourt. Le dirigeant n'a pas formellement évoqué les rumeurs de vente, mais a confirmé qu'il appréciait le monde du sport.

McCourt lâche un indice