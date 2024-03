Vente OM : L’Arabie Saoudite ou la faillite, il prédit le pire à Marseille

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours très loquace lorsqu'il s'agit d'évoquer la vente de l'OM, Thibaud Vézirian en a rajouté une couche, assurant cette fois-ci que si l'Arabie Saoudite ne rachetait pas le club phocéen, la prochaine étape serait la banqueroute. Les finances de l'OM sont effectivement dans le rouge depuis plusieurs mois.

La vente de l'OM n'est toujours pas officielle, mais à en croire Thibaud Vézirian, cela devient urgent. En effet, le journaliste, très actif sur le sujet ces dernières années, assure que le club phocéen a besoin d'un repreneur rapidement afin d'échapper à la faillite. Selon lui, la prochaine étape est soit la banqueroute, soit la vente.

«Soit il va y avoir une banqueroute soit il va y avoir l’officialisation d’une vente»

« Depuis 2016, on en est à 600 millions d’euros d’argent perdu par Frank McCourt, plus le temps passe plus tu te dis, soit il va y avoir une banqueroute soit il va y avoir l’officialisation d’une vente », lance le journaliste lors d'un live sur sa chaîne Twitch , avant de poursuivre.

«Quand on fait les calculs comme la DNCG, l’OM est dans le rouge, c’est factuel»