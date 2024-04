OM : Alerte rouge à Marseille, un cadre de Gasset balance !

Hugo Chirossel

Malgré les nombreuses absences, Jordan Veretout n’a pas voulu se cacher derrière les blessures vendredi soir, après la défaite sur la pelouse du LOSC (3-1). Une défaite indigne de l’OM comme l’a qualifiée l’international français, qui a clairement laissé entendre que Marseille était hors de la course à la Ligue des champions.

Comme Jean-Louis Gasset, Jordan Veretout n’a pas voulu prendre les blessures comme excuse. L’OM a concédé sa troisième défaite consécutive en championnat vendredi soir face au LOSC (3-1) et les nombreuses absences ne sont pas suffisantes pour expliquer la prestation des Olympiens, comme l’a confié l’international français au micro de Prime Vidéo .

«Ce n'est pas digne de l'OM»

« Il faut arrêter aussi de se cacher derrière les blessures. On a un effectif qui a été construit en début de saison. Si les joueurs sont ici, c'est qu'ils ont les capacités. Mais il faut élever le niveau parce que c'est trop insuffisant. On ne peut pas faire un match bon, un match moyen et deux nuls. Il faut que tout le monde se pose les bonnes questions, se remette en question et vite cravacher, charbonner et retourner au travail le plus vite possible. Ce n'est pas digne de l'OM ce soir », a déclaré Jordan Veretout.

«On doit mouiller le maillot et respecter nos supporters»