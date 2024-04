OM : Longoria dégoupille après le PSG !

Hugo Chirossel

Alors que l’OM recevait le PSG dimanche soir en clôture de la 27e journée de Ligue 1, les supporters marseillais ont réalisé un tifo à l’effigie de Redouane Bougheraba. Ce dernier se produira en juin prochain au Stade Vélodrome, une première pour un humoriste, mais cette initiative n’a pas été appréciée par les dirigeants du club et notamment Pablo Longoria.

Comme c’est souvent le cas et surtout pour les matchs aussi importants, les supporters de l’OM avaient préparé plusieurs tifos pour la réception du PSG dimanche soir (0-2). L’un d’eux rendait hommage à Redouane Bougheraba, originaire de Marseille et premier humoriste à se produire au Stade Vélodrome en juin prochain.

OM - PSG : Il provoque une polémique et s'explique https://t.co/wERZdv6J9x pic.twitter.com/YVo0yNQc0V — le10sport (@le10sport) April 1, 2024

Un tifo qui fait jaser

En tribune Ganay, un tifo à son effigie a été déployé avec écrit « à jamais le premier ». Une initiative qui a beaucoup fait réagir, d’autant plus que l’ancien entraîneur de l’OM, Eric Gerets, était présent en tribune et que ce 31 mars marquait le quatrième anniversaire de la mort de Pape Diouf, président historique du club.

Longoria dénonce un manque de respect envers le club