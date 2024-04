Vente OM : Catastrophe à 700M€, McCourt dit stop !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Propriétaire de l'OM depuis 2016, Frank McCourt serait un tout nouveau milliardaire. Mais comme l'a précisé Thibaud Vézirian, le club marseillais lui a fait perdre énormément d'argent. Raison pour laquelle l'Américain de 70 ans aurait décidé de passer la main. Et selon le journalistes, des investisseurs seraient en route pour la cité phocéenne.

Frank McCourt fait partie d'un club restreint. Le magazine Forbes l'a intégré dans son classement des plus grosses fortunes du monde. La richesse de l'Américain s'élèverait à plus d'1 milliard d'euros. Un chiffre impressionnant, alors que McCourt aurait énormément perdu d'argent ces dernières années avec l'OM comme l'a souligné Thibaud Vézirian.

Un ancien joueur de l’OM voulait imiter Cristiano Ronaldo https://t.co/JxyMsiuPFL pic.twitter.com/Wx4vbaobCr — le10sport (@le10sport) April 5, 2024

McCourt a perdu beaucoup d'argent

Lors d'un live Twitch, le journaliste a été interpellé sur cette situation. « Je ne vois pas absolument de relation avec la vente OM. Frank McCourt est en processus de réhabilitation après avoir connu des difficultés. Forbes calcule la valeur des actifs, et non des revenus. Il a du perdre 600 ou 700 millions d’euros sur 6-7 ans tout de même selon certains calculs. Alors, oui c’est un bon homme d’affaires mais il n’y a rien qui revient pour investir dans l’OM. Son projet Liberty est peut-être très bien valorisé » a confié Vézirian. Selon lui, McCourt devrait quitter son poste à l'OM et passer la main à de nouveaux investisseurs.

« Soyez tranquille »