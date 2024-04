Gasset : Le «seul espoir» de l’OM, c’est lui !

Thomas Bourseau

Du côté de l’OM, l’heure n’est clairement pas à la fête au vu de la dynamique négative au niveau des résultats. Et avant le déplacement à Lisbonne pour le quart de finale de Ligue Europa face au Benfica, Jean-Louis Gasset s’est montré plus résigné.

Ça vire à la catastrophe du côté de l’Olympique de Marseille ces dernières semaines. En effet, sur ses quatre dernières sorties, à savoir un 1/8ème de finale retour de Ligue Europa face à Villarreal (1-3) et trois matchs de Ligue 1 contre Rennes (0-2), le PSG (0-2) et le LOSC (1-3), l’OM reste sur quatre défaites.

«On a manqué de respect au foot et à beaucoup de gens»

Outre les mauvaises nouvelles au niveau des résultats sportifs, Jean-Louis Gasset doit composer avec un groupe remanié en raison des blessures qui se sont également empilées en parallèle pendant la trêve internationale. Et alors que l’OM se déplacera à Lisbonne pour se mesurer au Benfica jeudi prochain pour le 1/4 de finale de Ligue Europa, il n’y a qu’un seul espoir aux yeux du coach Gasset : Chancel Mbemba, après son affirmation d’avoir « manqué de respect au foot et à beaucoup de gens ».

Fiasco pour le boss de l’OM, son départ est réclamé https://t.co/qW44OkOWSr pic.twitter.com/hAosBhFSus — le10sport (@le10sport) April 6, 2024

«Le seul espoir que j’ai, c’est Chancel Mbemba»