L’OM fait une demande spéciale

Hugo Chirossel

Après avoir éliminé Villarreal au tour précédent, l’OM sera opposé au Benfica Lisbonne en quarts de finale de la Ligue Europa. A quelques jours du match aller, le 11 avril prochain, les deux clubs ont publié un communiqué commun afin de réclamer la présence des supporters adverses, à Lisbonne comme à Marseille.

Battu sur la pelouse du LOSC vendredi (3-1), l’OM n’a plus que la Ligue Europa pour sauver sa saison. Les Olympiens sont distancés en championnat et la C3 est leur dernier objectif. Une compétition dans laquelle l’OM sera opposé à Benfica en quarts de finale, le 11 avril à Lisbonne et le 18 avril à Marseille.

L’OM et Benfica réclament la présence des supporters adverses

Comme indiqué par RMC Sport , les supporters de l’OM comme ceux du Benfica Lisbonne devraient être interdits de déplacement. Les deux clubs se sont ainsi unis afin de réclamer leur présence pour les deux rencontres qui les attendent : « L'Olympique de Marseille et le SL Benfica lancent un appel aux autorités des deux pays afin que les quarts de finale de l'UEFA Europa League soient joués en présence des supporters des deux clubs, à la fois lors du match aller, le jeudi 11 avril, à l’Estádio do Sport Lisboa e Benfica, et lors du match retour, le 18 avril, à l'Orange Vélodrome . »

« L'OM et le Benfica sont deux clubs historiques du football européen qui ont un immense respect l’un pour l’autre »