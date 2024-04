OM : Aubameyang galère, Riolo sort la carte Mbappé !

Hugo Chirossel

À l’instar de l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang vit une période un peu plus compliquée. Marseille a enchaîné une troisième défaite consécutive vendredi contre le LOSC (3-1), ce qui est également le troisième match sans but pour l’international gabonais. Face aux Dogues, l’attaquant a manqué un face-à-face avec Lucas Chevalier et Daniel Riolo l’a invité à s’inspirer de Kylian Mbappé.

L’effet Jean-Louis Gasset s’est bel et bien dissipé. Nommé entraîneur de l’OM le 20 février dernier à la place de Gennaro Gattuso, le technicien français avait commencé par cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues. Désormais, Jean-Louis Gasset reste sur quatre défaites d’affilée avec Marseille, face à Villarreal (3-1), Rennes (2-0), le PSG (0-2) et enfin la dernière en date vendredi soir sur la pelouse du LOSC (3-1).

Période de disette pour Aubameyang

Quatre matchs au cours desquels Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas trouvé le chemin des filets, lui qui a inscrit 23 buts toutes compétitions confondues cette saison. Contre le LOSC, l’international gabonais (74 sélections) a manqué d’efficacité. S’il est impliqué sur le but contre son camp d’Ismaily, l’attaquant âgé de 34 ans avait eu quelques minutes plus tôt l'opportunité de réduire l’écart au score, mais s’est incliné dans son face-à-face avec Lucas Chevalier.

«Mbappé contre Rennes, il rate un péno et une occasion avant de marquer»