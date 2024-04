Gasset : L’OM jette l’éponge ?

Thomas Bourseau

L’OM semblait avoir retrouvé de sa superbe sous Jean-Louis Gasset aux débuts de l’entraîneur intérimaire courant février. Cependant, ces dernières semaines noires au niveau des résultats ont fait redescendre l’Olympique de Marseille de son nuage et ont changé la donne pour ses rêves de Ligue des champions la saison prochaine. Explications.

A l’OM, plus rien ne va plus. Avant la trêve internationale du mois de mars, le groupe de Jean-Louis Gasset s’était certes incliné 3-1 à Villarreal, mais avait fait le principal en sécurisant son ticket pour les 1/4 de finales de la Ligue Europa. Néanmoins, le revers à Rennes (2-0) semble à présent être plus qu’un simple faux pas.

Trois revers pour oublier la C1 ?

Car en effet, depuis la déroute à Rennes, l’Olympique de Marseille a été corrigé à l’Orange Vélodrome face au PSG dimanche dernier (2-0) puis à Lille vendredi soir (3-1). Ces trois défaites consécutives en Ligue 1 pourraient bien avoir hypothéquer les chances de qualification pour la prochaine Ligue des champions de l’OM.

OM : «C'est honteux», Gasset pousse un énorme coup de gueule https://t.co/Tj76bbGwrl pic.twitter.com/rxYnARipOn — le10sport (@le10sport) April 6, 2024

L’OM abandonne l’objectif Ligue des champions, focus sur le mercato