Zidane à l’OM ? Il balance tout !

Thibault Morlain

Natif de La Castellane, Zinedine Zidane n’a toutefois jamais porté les couleurs de l’OM au cours de sa carrière, que ce soit en tant que joueur ou comme entraîneur. Mais voilà que le technicien français est évoqué pour être le successeur de Jean-Louis Gasset à Marseille. Ce n’est pas la première fois que le nom de Zidane circule à l’OM. Claude Makélélé a d’ailleurs fait certaines confidences à ce propos.

La saison prochaine, l’OM devrait avoir un nouvel entraîneur, Jean-Louis Gasset ne devant pas continuer au-delà de cet exercice. Qui sera alors le prochain à s’asseoir sur le banc du club phocéen ? Plusieurs noms circulent, dont celui de Zinedine Zidane. Sans club depuis son départ du Real Madrid, Zizou en fait rêver plus d’un du côté de Marseille. Cela fait d’ailleurs un moment maintenant qu’on parle d’une arrivée de Zidane à l’OM et il avait même été question d’une arrivée avec Claude Makélélé à ses côtés.

Galtier - OM : La vérité éclate ! https://t.co/UhkMh8AKui pic.twitter.com/04kK5p9Ugt — le10sport (@le10sport) April 4, 2024

« Moi et Zizou, ça ferait des étincelles »

Ancien joueur de l’OM, Claude Makélélé aurait pu faire son grand retour au sein du club phocéen, accompagnant à cette occasion un certain Zinedine Zidane. Une histoire à propos de laquelle celui qui a également joué pour le PSG a été interrogé par Carré . Makélélé a alors révélé à propos de Zidane et de l’OM : « C’est vrai que j’aurais pu aller à l’OM avec Zinedine Zidane ? Je ne dis rien, mais moi et Zizou, ça ferait des étincelles. C’est un compétiteur, il sait que je suis un compétiteur. C’est sûr que les joueurs bosseront dans de bonnes conditions, mais avec le sourire et l’envie de progresser et de tout casser ».

« Il n’y a que l’avenir qui nous le dira »