Il annonce la prochaine destination de Zidane

Toujours sans club depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane attend de retrouver une nouvelle opportunité. Plusieurs options ont circulé, à l'image du Bayern Munich, de Manchester United ou encore de la Juventus. Cependant, selon Guy Lacombe, qui s'est confié pour le10sport.com, Zizou est tout à fait apte à prendre le poste de sélectionneur de l'équipe de France.

Dans l'attente d'une nouvelle opportunité, Zinedine Zidane est toujours sans banc. La prolongation de Didier Deschamps au poste de sélectionneur ne lui a pas permis de s'installer sur le banc des Bleus. Mais d'après Guy Lacombe, l'homme qui a découvert le Ballon d'Or 1998, ce n'est que partie remise.

Zidane prêt pour l'équipe de France ?

« Non, on ne peut pas dire qu’il allait avoir un succès tracé. Il faut être au bon moment au bon endroit. Il connaissait le Real Madrid comme sa poche. Mais par contre, le bon moment, on ne le sait pas. Il a su parler aux joueurs, il a su remettre son équipe sur les rails. Il a pris des hommes autour de lui, notamment David Bettoni, qui lui a beaucoup apporté. Mais on avait de bonnes sensations avec lui, ça c'est sûr », nous confie l'ancien coach du PSG, avant d'estimer que Zinedine Zidane a tout pour prendre en mains l'équipe de France.

«Il a tout pour ça»