Mercato - PSG : Un transfert à 130M€ déjà programmé ?

Pierrick Levallet

Après Lionel Messi et Neymar, le PSG va perdre Kylian Mbappé cet été. Le club de la capitale lui chercherait donc un remplaçant sur le mercato. Dans cette optique, Luis Campos suivrait toujours Victor Osimhen de très près. D'ailleurs, le club de la capitale va pouvoir compter sur la clause libératoire du buteur de Naples qui sera active à partir de cet été.

D’ici quelques mois, Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG. Son contrat se termine le 30 juin prochain et l’international français a déjà annoncé aux dirigeants parisiens qu’il n’allait pas prolonger. Le champion du monde 2018 estime qu’il est temps pour lui de démarrer un nouveau chapitre de sa carrière ailleurs, sept ans après son arrivée au PSG. Les Rouge-et-Bleu , eux, semblent s’être résignés au départ de Kylian Mbappé.

Le PSG suit toujours Victor Osimhen

La direction parisienne serait désormais en quête d’un remplaçant. Et dans cette optique, Luis Campos continue de suivre Victor Osimhen de très près. Le Nigérian était déjà dans le viseur du PSG l’été dernier, avant que Naples ne bloque les négociations comme Le10Sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Depuis, l’attaquant a prolongé son contrat avec le pensionnaire de Serie A et est lié jusqu’en juin 2026. Mais un détail pourrait tout changer et jouer en faveur du PSG.

Sa clause libératoire s'active cet été