Mbappé - PSG : Clash annoncé entre Luis Enrique et le Qatar ?

Pierrick Levallet

D'ici quelques mois, Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG. Mais en attendant son départ, l'international français traverse une situation délicate dans la capitale. Luis Enrique a considérablement réduit son temps de jeu puisqu'il ne le considère plus comme intouchable. L'entraîneur espagnol serait d'ailleurs prêt à partir au clash avec sa direction pour poursuivre dans cette voie.

L’avenir de Kylian Mbappé fait couler beaucoup d’encre depuis l’été dernier. L’international français devrait quitter le PSG à l’issue de la saison, puisqu’il aurait déjà annoncé aux dirigeants parisiens qu’il n’allait pas prolonger son contrat qui expire en juin prochain. Mais depuis l’annonce officieuse de son départ, sa situation a radicalement changée.

PSG : Polémique avec Mbappé, le Real Madrid jubile https://t.co/KdlCBEHkVP pic.twitter.com/xtFcaiFjKu — le10sport (@le10sport) April 3, 2024

Kylian Mbappé traverse une situation délicate au PSG

En effet, Luis Enrique souhaite préparer la vie sans Kylian Mbappé et a donc décidé de réduire considérablement son temps de jeu en Ligue 1. Ce choix, le capitaine de l’équipe de France a du mal à le digérer. D’ailleurs, l’entraîneur du PSG serait prêt à partir au clash avec sa direction pour poursuivre dans cette voie.

Luis Enrique parti «pour humilier Mbappé» ?