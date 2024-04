Mbappé - Luis Enrique : Une «guerre» va éclater au PSG ?

Pierrick Levallet

Depuis l'annonce officieuse de son départ en février, Kylian Mbappé a vu sa situation radicalement changer au PSG. Luis Enrique a réduit considérablement son temps de jeu afin de préparer son effectif à jouer sans lui. Naturellement, la star de 25 ans a du mal à digérer cette nouvelle situation. De ce fait, une guerre pourrait éclater entre les deux hommes d'ici la fin de saison.

Le torchon brûle entre le PSG et Kylian Mbappé. Le capitaine de l’équipe de France devrait partir à l’issue de la saison, puisqu’il n’aurait pas prévu de prolonger son contrat qui expire en juin prochain. Il aurait même déjà annoncé sa décision aux dirigeants parisiens. Depuis, Luis Enrique ne le considère plus comme intouchable et a réduit considérablement son temps de jeu.

La tension monte au PSG entre Mbappé et Luis Enrique

Kylian Mbappé a naturellement du mal à digérer cette nouvelle situation au PSG. Elle serait d’ailleurs synonyme de tensions entre la star de 25 ans et Luis Enrique, même si les deux hommes se respectent mutuellement. Toutefois, une véritable guerre pourrait éclater si le PSG se fait éliminer de la Ligue des champions et que la situation de Kylian Mbappé ne change pas en Ligue 1.

«Je suis convaincu que cela pourrait devenir une guerre»