«Mbappé est agacé», la tension monte au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Entre Luis Enrique et Kylian Mbappé, la tension monte. Le joueur serait de plus en plus agacé de sortir en pleine rencontre, comme ce fût encore le cas face à l'OM. Mais l'international français ne compte pas gâcher sa sortie en entrant dans un conflit ouvert avec son entraîneur, qui campe sur ses positions, malgré les critiques.

Kylian Mbappé a perdu l'habitude de disputer l'intégralité des rencontres en championnat. Son statut s'est fragilisé après l'annonce de son départ. Malgré ce déclassement, le joueur de 25 ans essaye de faire bonne figure.





PSG : Après l'OM, il réclame la prise de parole de Mbappé ! https://t.co/jiFNeozMmT pic.twitter.com/CwMli3BNlJ — le10sport (@le10sport) April 2, 2024

Mbappé et Luis Enrique font comme si de rien n'était

« Les informations que je possède sur leur relation sont correctes et professionnelles, car ils ont pour objectif de tout gagner au cours de ces deux mois. Dans ce sens, ils savent qu'ils doivent se comprendre » a confié le journaliste espagnol Dani Gil. Mais au micro d' El Desmarque, il a confirmé l'agacement de Kylian Mbappé suite aux choix de Luis Enrique.

« Mbappé est agacé »